С экс-полицейского взыскали сумму взятки, полученную от похоронщиков в Челябинской области

За каждый «слив» платили по 1,5 тыс. рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С бывшего сотрудника полиции Усть-Катава Владислава Гуськова, который «сливал» похоронщикам данные об умерших, взыскали 21 тыс. рублей. Ровно столько он получил от директора фирмы ритуальных услуг.

Мужчина работал начальником смены дежурной части. После того, как в полицию поступали данные об умерших, мужчина передавал адреса и контакты родственников.

— За каждое такое сообщение осужденный получал от директора ООО «Ангел» взятку в размере 1,5 тыс. рублей путем перевода на его банковскую карту. Таким образом, в период времени с 2016 по 2018 годы он получил 21 тыс. рублей за незаконные действия в пользу взяткодателя, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Решение вступило в силу. Прокуратура намерена проконтролировать его исполнение.

Ранее мужчину осудили на три года, но он оспорил решение, сократив срок до двух лет. Также лишение права занимать определенные должности — снизили с трех до 2,5 лет.

Отметим, что это далеко не единичный случай, когда данные об умерших утекают похоронщикам. В период пандемии они еще и спекулируют коронавирусом. Об одной из таких историй рассказал читатель КП-Челябинск.

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