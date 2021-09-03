Пять многоэтажек, спортклуб и детский сад: что построят на месте аварийных домов в Металлургическом районе

Часть домов уже признана аварийными. Фото: скрин "Яндекс карты"

В Металлургическом районе Челябинска на месте старых аварийных домов построят несколько многоэтажек, детсад и спортклуб. Мэрия города утвердила план межевания территории. Речь идет про участок между улицами Сталеваров, Пекинской, Дегтярева и Беломорской. Утвержденный план используют для дальнейшего проектирования квартала.

В начале июня 2021 года за 876 тысяч рублей торги на реновацию участка выиграло ООО «Специализированный застройщик «Икар». По контракту застройщик должен снести шесть домов и расселить тех, кто там еще живет.

Площадь застройки 2,16 га. По проекту развития застроенной территории на месте домов Сталеваров 84 а и б, 82, 86 и 86а, 88 должны появиться два многоквартирных дома высотой 8-14 этажей, три — 11-14 этажей. Кроме того, построят двухэтажный детский сад на 265 человек, объект социально-бытового обслуживания и одноэтажный спортклуб.

Вот так спроектированы объекты. Фото: план межевания мэрия Челябинска

Помимо квартала в Металлургическом районе под реновацию. Вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль.

— Комплексное развитие территорий предусматривает работу на 14 площадках. В дальнейшем их будет больше, — рассказывал в июне Сергей Шаль.

В том числе это застроенная территория в Ленинском районе на Копейском шоссе (ЧКПЗ), территория нежилой застройки на Елькина и Овчинникова, а также на территория Каширинского рынка.

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