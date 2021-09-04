В Челябинской области стали брать комиссию при оплате мусора

Комиссии берут после изменений в законодательстве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Челябинской области, чьи дома обслуживает Центр коммунального сервиса, с 1 сентября будут платить комиссию при оплате квитанций через «Почту России» и систему «Город». В среднем это 50 рублей. Рассказываем, как этого избежать.

— Информация о том, как оплатить квитанции без комиссии, была размещена на квитанциях, направленных в третьей декаде августа, — сообщили в ЦКС.

Оплатить услуги по вывозу мусора без комиссии можно через Сбербанк (терминалы, мобильное приложение, кассы) и сайт ЦКС. Кстати, в тех городах, где нет Сбербанка, комиссию при платежам на «Почте России» не берут.

Комиссию ввели после изменений в законодательстве. В этом году комиссию запретили «зашивать» в тариф, а значит — коммунальные компании не могут компенсировать ее банкам, поэтому кредитные учреждения стали брать ее с южноуральцев.

Весной комиссии стали брать электроэнергию. КП-Челябинск ранее писал о жительнице Красногорска, которой за счет в 20 рублей пришлось заплатить комиссию 50 рублей.

Напомним, с 1 марта при оплате отопления и горячей воды через банки, офисы системы «Город» и «Почту России» начали брать комиссию — 1,5% от суммы, но не менее 50 рублей. Раньше комиссия включалась в коммунальные тарифы, а в прошлом году это делать запретили, чтобы исключить риск двойной оплаты. Законность комиссии за оплату коммуналки Челябинское УФАС подтвердило. Вот только, как выяснил журналист КП-Челябинск в беседе с коммунальным омбудсменом Челябинской области Анатолием Вершининым, выгодой для большинства южноуральцев тут и не пахнет.

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