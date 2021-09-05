В Минприроды назвали Челябинскую область отстающей по «мусорной реформе»

Борьба с мусором далека от идеала. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Глава Минприроды России Александр Козлов включил Челябинскую область в отстающие регионы по реализации «мусорной реформы». Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме.

По его словам, фактический объем и процент сортировки, а также утилизации отходов в 43 регионах России не совпадает с данными об отчетности. Еще в восьми регионах планы по строительству или модернизации инфраструктуры недостаточно продуманы.

— Планы строительства инфраструктуры у некоторых регионов далеки до того, чтобы выполнить задачу. С этим есть проблемы у Ставропольского края, Калининградской, Орловской, Челябинской, Новгородской, Ярославской, Ивановской и Костромской области, — процитировало министра ТАСС.

В декабре 2020 года на пресс-конференции Владимира Путина журналист из Магнитогорска задала вопрос о забуксовавшей «мусорной реформе». Тогда областные власти пообещали, что к середине 2021 года запустят и полигон, и мусоросортировочный комплекс в Магнитогорске.

В Челябинске ведется рекультивация городской свалки. Как заявляли в Минэкологии, в этом году на ее месте появится уже зеленый холм.

Недавно стало известно, что потребителям услуг Центра коммунального сервиса, отвечающего за уборку мусора, с 1 сентября придется платить комиссию при оплате квитанций через «Почту России» и систему «Город».

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