В Челябинске назначили нового руководителя МБУ «Геоцентр»

Бывший и.о. руководителя получил постоянную должность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Муниципальное бюджетное учреждение «Геоцентр» в Челябинске возглавил Александр Степанов. Ранее он работал и.о. руководителя «Геоцентра». Приказ о назначении Александра Степанова главой учреждения подписали 1 сентября. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

Ранее «Геоцентром» руководил Константин Антропов. Прошедшим летом его уволили после скандала с вырубкой вековой даурской лиственницы на пересечении улицы Красной и проспекта Ленина. Посаженное в 1905 году дерево сначала назвали аварийным. Позже выяснилось, что лиственницу уничтожили незаконно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru