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Общество6 сентября 2021 10:05

В Челябинске назначили нового руководителя МБУ «Геоцентр»

Предыдущего главу учреждения уволили после скандала
Елена КОЛЧИНА
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Бывший и.о. руководителя получил постоянную должность

Бывший и.о. руководителя получил постоянную должность

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Муниципальное бюджетное учреждение «Геоцентр» в Челябинске возглавил Александр Степанов. Ранее он работал и.о. руководителя «Геоцентра». Приказ о назначении Александра Степанова главой учреждения подписали 1 сентября. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

Ранее «Геоцентром» руководил Константин Антропов. Прошедшим летом его уволили после скандала с вырубкой вековой даурской лиственницы на пересечении улицы Красной и проспекта Ленина. Посаженное в 1905 году дерево сначала назвали аварийным. Позже выяснилось, что лиственницу уничтожили незаконно.

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