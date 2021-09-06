Областной суд отменил приговор экс-начальнику управления капстроительства Челябинска

Ранее Пашкова приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Фото: Евгений НАСЫРОВ

Челябинский областной суд отменил приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления капстроительства регионального центра Евгения Пашкова. Причиной такого решения стали существенные нарушения норм уголовно-процессуального закона. Об этом сообщили в пресс-службе самого суда.

— Дело направлено на новое разбирательство в суд первой инстанции в ином составе, — сообщили в пресс-службе Челябинского областной суда.

Напомним, 21 апреля Центральный районный суд Челябинска признал Евгения Пашковым виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в колонии строгого режима с лишением права занимать руководящие должности в течение пяти лет.

Напомним, по версии следствия, Евгений Пашков и бывший мэр Евгений Тефтелев получили взятку в размере 2,5 млн рублей. Эти деньги они вымогали у директора строительной организации Сергея Селищука, который занимался строительством новой школы в 54 микрорайоне. Пашков отказался сотрудничать со следствием и признавать свою вину. Что касается Селищука, то он освобожден от ответственности за дачу взятки, поскольку сам обратился в органы и дал показания против Тефтелева с Пашковым.

Тефтелев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, поэтому его дело рассматривалось отдельно. На протяжении всего расследования бывший мэр признавал свою вину в полном объеме и давал показания. Его приговорили к трем годам колонии общего режима и к штрафу в размере 37,5 млн рублей.

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