Серийные похитители канализационных люков в Челябинске попали на видео

Фото: Агентство чрезвычайных новостей / Vk.com

Серийные похитители люков, которых ищет полиция и мэрия, попали на видео во время очередного преступления в Челябинске. Камера наблюдения запечатлела их лица и машину, на которой они ездят. Видео с моментом кражи было опубликовано в паблике «Агентство чрезвычайных новостей» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как во дворе к люку подъезжает машина, а затем из нее выходит трое парней. Они снимают крышку, кладут ее в багажник и быстро уезжают. Причем на совершении всех действий у них уходит не больше двух минут.

Смотреть видеосюжет Видео от Агентство чрезвычайных новостей Челябинск

В кадре отчетливо виден номер автомобиля, на котором приехали злоумышленники. Так что у полиции есть большая вероятность отыскать этих троих мужчин.

За последнюю неделю в администрацию Челябинска поступило 10 жалоб на отсутствие люков во дворах и на улицах. Чиновники не исключили, что в городе орудует группировка, которая их крадет. Полиции города было поручено найти виновников.

В мэрии Челябинска ранее рассказывали, как отличить похищение люков от работы коммунальных служб:

— Сетевые организации не снимают люки с камер и колодцев для замены или проведения ремонта, не установив новые. Если вы увидели людей, которые снимают крышки и просто загружают в легковые или грузовые автомобили — это кража.

О незакрытых канализационных колодцах можно сообщить в единую диспетчерскую по телефонам 112 и 263-34-44.

Свидетелей кради крышек просят снимать преступление на фото или видео, и отправлять снимки или ролики в мессенджерах WhattsApp и Viber по номеру 8-902-607-56-83.

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