Компенсация потерь: аграрии Челябинской области получат полмиллиарда

Южноуральским аграриям направят полмиллиарда рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

На совещании о ходе уборочной-2021 в Челябинской области губернатор Алексей Текслер озвучил решение о выделении аграриям, пострадавшим от засухи, полумиллиарда рублей для компенсации части затрат на покупку семян и кормов.

— Погода вмешалась в планы аграриев. Этим летом много ездил по области, был в районах, общался с людьми. О многих проблемах знаю из первых уст. Фермерам и агропредприятиям приходится нелегко. Но при этом я также заметил, что селяне настроены по-деловому, нет упаднических настроений. Люди готовы преодолевать трудности, развивать хозяйство,, заниматься любимым делом. Аграриям надо помочь. Принял решение выделить 500 млн рублей из областного бюджета на дополнительную поддержку сельского хозяйства, — сказал губернатор.

200 млн направят на покупку семян: нужно планировать посевную-2022. 300 млн руб. — на закупку кормов: важно сохранить маточное поголовье крупного рогатого скота.

В нынешнем году в 11 районах региона действовал режим ЧС. Тем не менее, виды на урожай в регионе оптимистичные: планируется собрать 1 млн 100 тыс. т зерна — благодаря техническому и технологическому обновлению отрасли, помогает которому господдержка.

Кроме того, планируется сохранить такую форму поддержки, как снижение ставки единого сельскохозяйственного налога.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Алексей Текслер обратился к федеральному Правительству с просьбой продлить на год кредиты аграриев, взятых на посевную.

Кстати, всего в АПК региона в это году направлен 1 млрд 475 млн рублей, или 65% запланированного. Наш регион — один из лидеров в стране по объемам оказания господдержки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru