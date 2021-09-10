Суд вынес приговор поджигателям автомобиля журналиста Znak.com в Челябинске

Автомобиль журналиста выгорел полностью и восстановлению не подлежит. Фото: прокуратура Челябинской области

Курчатовский районный суд Челябинска в пятницу, 10 сентября, вынес приговор двум жителям Коркино Егору Аблязову и Кириллу Бажнину, которые в ноябре прошлого года подожгли автомобиль журналиста Znak.com Марины Малковой. Осужденные получили по два года лишения свободы условно с испытательными сроками в два года. Кроме того, с них также взыскали материальный ущерб в пользу журналиста и двух других потерпевших, чьи машины задело огнем во время инцидента. Информацию об этом подтвердила сама Марина Малкова.

— Я не знаю, как судебные приставы будут взыскивать денежные средства с осужденных, потому что они официально нигде не трудоустроены, а из имущества у них ничего нет, — сообщила Марина Малкова, — С приговором не согласна. Наверное, буду его обжаловать.

Подсудимые должны выплатить журналисту 850 тысяч рублей, а двум другим пострадавшим — 119 тысяч и 180 тысяч рублей соответственно.

Автомобиль BMW X1 журналиста вспыхнул во дворе дома, где она проживает, 23 ноября в 23:40. Огонь тушили две единицы техники и восемь человек личного состава. Машина выгорела полностью и восстановлению не подлежит. Сама Марина Малкова не исключает, что поджог может быть связан с ее профессиональной деятельностью.

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