Текслер в два раза увеличил финансирование программы народного благоустройства

Пример инициативного бюджетирования - сквер "Сигнал" в Ленинском районе. Люди выбрали его для возрождения голосованием. Фото: Ольга АНТОНОВА

Сегодня, 15 сентября, на аппаратном совещании с главами городов и районов губернатор Алексей Текслер объявил о двукратном увеличении, до 1,5 млрд руб., программы инициативного бюджетирования, когда жители сами предлагают объекты для благоустройства. Лучшие выбираются голосованием на портале «Активный житель 74».

— Прошу глав сейчас начать работу по организации информирования и вовлечения жителей в разработку и обсуждение инициативных проектов. Важно начать эту работу сейчас, чтобы на этапе конкурсного голосования не возникало сложностей. Все проекты по комфортной городской среде и по инициативному бюджетированию должны быть реализованы к сентябрю, — распорядился губернатор.

Кстати, в этом году в регионе одобрено 500 народных предложений по улучшению городской среды. Практика оказалась успешной.

В Челябинске, например, благодаря народному голосованию преобразился сквер "Сигнал". На заброшенном месте появился замечательный детский городок, парковые скамьи, декоративный кустарник.

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