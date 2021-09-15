Челябинск получит рекордную партию экологически чистых автобусов

Губернатор осмотрел новые автобусы, которые пришли в Челябинск. Фото: gubernator74.ru

В этом году по программе «Чистый воздух» Челябинск получит беспрецедентную партию экологически чистых автобусов на газомоторном топливе — 157 единиц. На обновление подвижного состава в Челябинске из федерального бюджета выделен 1,9 млрд руб.

Первая партия из 15 автобусов большого класса уже прибыла в Челябинск. Машины осмотрел губернатор Алексей Текслер.

— Мы активно занимаемся обновлением общественного транспорта. За несколько лет планируем полностью обновить парк автобусов. Небольшая доля частного транспорта останется, но уже со следующего года планируем и частников переводить на регулируемые маршруты, значит, будем выставлять требования к подвижному составу, — сказал глава региона.

По данным областного минтранса, 157 новых низкопольных машин в Челябинске будут ездить 47 автобусов марки «Волгабас» на сжиженном и 110 ЛиАЗов на компримированном природном газе. В настоящее время это одни из самых экологичных и комфортных автобусов на российском рынке.

Автобусы выйдут на самые востребованные пассажирами маршруты.

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