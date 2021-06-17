Чистый воздух: Челябинская область получит 2,3 млрд на обновление транспорта

Челябинская область получит 2,3 млрд руб. на обновление парка общественного транспорта. Фото: gubernator74.ru

Между крупными промышленными регионами распределены дополнительные крупные средства в рамках нацпроекта «Чистый воздух». По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина Челябинская область получит 2,3 млрд руб. на обновление подвижного состава общественного транспорта в Челябинске и Магнитогорске.

Для Челябинска будет приобретено 150 газомоторных автобусов (1,9 млрд руб.), для Магнитогорска — 10 трамвайных вагонов (370 млн руб.). Распоряжение главой Правительства уже подписано.

Об экологических инициативах и большой работе губернатора и Правительства Челябинской области в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала первый заместитель министра экологии региона Яна КУПРИКОВА.

Первый замминистра экологии Яна Куприкова в студии радио "Комсомольская правда". Фото: Ольга АНТОНОВА

ФЕДЕРАЦИЯ ОЦЕНИЛА ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

— Известно, что глава региона Алексей Текслер в 2019 г. взял курс на модернизацию схемы общественного транспорта в Челябинской агломерации и на замену старого подвижного состава муниципального общественного транспорта. Решения, принимаемые сейчас федеральной властью, вписываются в систему, которая работает на Южном Урале.

— То, что мы сегодня наблюдаем — результат непростой системной работы. Ее не всегда видно, но она действительно ведется с 2019 г. И активная позиция Челябинской области, позиция губернатора видна коллегам из федеральных органов, которые по достоинству оценивают предпринимаемые усилия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

Важное для региона решение Правительства. Улучшение экологической ситуации региона — это комплексная задача, над решением которой мы совместно с федеральной властью постоянно работаем. И экологически чистый общественный транспорт — крайне актуальный вопрос для наших промышленных городов. Газомоторные автобусы для Челябинска и новые трамваи для Магнитогорска — реальный вклад Нацпроекта «Экология» в постоянное улучшение чистоты воздуха в наших городах.

Алексей Текслер лично вовлечен в решение экологических задач региона. Фото: gubernator74.ru

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ЮЖНОГО УРАЛА ОЦЕНИЛИ НА ПМЭФ-2021

— Недавно завершился Петербургский международных экономический форум. Губернатор Челябинской области возглавил делегацию Челябинской области. Алексей Текслер выступил на панельной сессии форума, посвященной защите окружающей среды, рассказал об экологических инициативах и решениях, принятых в нашем регионе. Наши экологические практики оценили участники сессии?

— Да, действительно, губернатор принял участие в одной из самых важных панельных сессий посвященной вопросам завтрашнего дня с точки зрения экологии. Его доклад был оценен очень высоко.

Алексей Леонидович рассказал о практиках, которые реализует регион. Например, о внедрении регионального экологического стандарта — уникального опыта в масштабах страны, впервые внедряющегося именно в Челябинской области. Сейчас с предприятиями региона прорабатываются все вопросы по присоединению к экостандарту.

С предприятиями Челябинской области по распоряжению губернатора заключены четырехсторонние экологические соглашения; уже с 15 предприятиями. Кроме того, по инициативе главы региона заключаются дополнительные двусторонние соглашения. И, конечно, оценена экспертами работа по разработке и внедрению системы экологического мониторинга.

На панельной сессии ПМЭФ-2021 глава Челябинской области рассказал о лучших экологических практиках региона. Фото: gubernator74.ru

КСТАТИ

В Челябинске наблюдается снижение суммарного объема выбросов на предприятиях, входящих в состав компании «Мечел». По сравнению с 2017 г. ЧМК показал сокращение на 15%, завод «Мечел-Кокс» — на 8%. Нацпроектом предусмотрено снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 20% до конца 2024 г. и на 50% до конца 2030 г. Региональная власть эти сроки сжимает, поднимая «зеленую планку» для предприятий.

Губернатор на панельной сессии ПМЭФ рассказал о нашей системе экологического мониторинга, который был запущен как интересная модель взаимодействия по отбору информации со всех уровней.

В единую базу поступает информация с федеральных постов экомониторинга, с региональных постов, с постов предприятий. Обработанная информация анализируется программными методами. Такого опыта в стране нет ни у кого. Важно, что экологическая информация теперь доступна каждому в онлайн-формате.

ПРИНЦИП «КАК РАНЬШЕ» НЕ РАБОТАЕТ

— Предприятия каким образом реагируют на появившиеся экологические требования, зафиксированные, например, в региональном экостандарте? Ведь в документ вошли положения, отсутствующие и в федеральном, и в региональном экологическом законодательстве. Приходится нести дополнительные расходы, что может быть «не по вкусу» тем, кто привык работать так, как он привык.

— Меняются времена, меняются требования, которые сейчас сформированы в соответствии с потребностями людей по экологичности, внедрению инноваций в плане охраны окружающей среды. То, что нас устраивало 50 лет назад, или 20 лет назад, «не работает». По-другому уже не получится. И предприятия уже это понимают. Пусть не сразу, но понимание приходит. Губернатор четко обозначил: если вы хотите работать в Челябинской области, будьте добры, следуйте требованиям охраны окружающей среды. Беря на себя дополнительные обязательства, предприятия демонстрируют свою открытость, готовность к позитивным переменам.

КСТАТИ

На ММК в рамках нацпроекта «Чистый воздух» запланированы 11 мероприятий для снижения выбросов загрязняющих веществ. За два года на ММК построена аглофобрика № 5, аспирационная система доменной печи №2 (литейный двор). Реконструирована и построена аспирационная система доменной печи № 1. В зеленые мероприятия до конца 2024 г. будет вложено около 20 млрд руб.

На конвейере УКВЗ уже собираются полунизкопольные трамваи для Челябинска. Они поступят в город до конца года. Фото: gubernator74.ru

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СВАЛКИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ЗАВЕРШЕНА. ЧТО ДАЛЬШЕ?

— Как быть с накопленным ущербом? Понятно, что все возникающее, как опять же отмечал губернатор, должно соответствовать современным требованиям. Как быть с имеющимся «наследием»?

— Тот экологический ущерб, о котором мы говорим, тоже включен в работу. В том числе, привлекая федеральные средства. Один из таких глобальных проектов — рекультивация Челябинской городской свалки, крупнейшей на евразийском континенте.

Теперь мы можем говорить, что вместо свалки у нас в городе, еще недавно горевшего, выбрасывавшего в атмосферу города более 60 тыс т. вредных веществ, появился холм со сложном инженерным наполнение внутри — по сбору, обеззараживанию и отводу свалочных газов, фильтрации жидкой части. В этом году холм, засеянный травой, зазеленеет. И челябинцы уже отмечают, что воздух стал чище, что исчезли запахи, прекратилось горение. В совокупном объеме вредных выбросов в Челябинске свалка занимала более 20 %.

— Но есть у нас свалки в Магнитогорске, Миассе, Златоусте, в других городах. Губернатор заявлял, что начнется работа по их рекультивации.

— Да, и она уже идет. Следующая на очереди — свалка в Магнитогорске. Параллельно мы работаем над объектами в Миассе, Златоусте, Троицке. У нас всего по соглашению с Минприроды России в работе восемь объектов.

Семь из них — свалки в больших городах, а восьмой — объект накопленного экологического ущерба в Златоусте — бывшее мазутохранилище, склад нефтепродуктов, который остался еще с 40-х годов ХХ века. Границы города разрослись вплотную к хранилищу, и это соседство жителям Златоуста не нравится.

Так выглядит рекультивированная свалка в Челябинске. Просто холм, который покроется травой. Фото: Михаил МАХОВ.

КСТАТИ

Вовлеченность губернатора Алексея Текслера в решение задачи рекультивации челябинской свалки и других объектов отметила вице-премьер Правительства РФ Виктория Абрамченко на пленарном заседании IX Невского международного экологического конгресса:

«Это очень хороший пример, когда глава региона вовлечен в решение экологических проблем. Челябинская область действительно накопила за время своего промышленного развития огромный пласт проблем. И та свалка, о которой сегодня рассказал в своем выступлении Алексей Леонидович, это была свалка самая крупная в Европе. Площадь свалочного тела занимает больше 40 га, высота больше 70 м. И благодаря рекультивации этой свалки выбросы в атмосферу Челябинска сократились на 10%. Это очень хороший результат, это пример как раз эффективных экологических решений».

— Средства на ликвидацию объектов поступят из федерации?

— Да, мы работаем совместно. 4/5 требуемой суммы выделяет федеральный бюджет. Плюс, софинансирование из регионального и местного бюджетов.

СОЦСЕТИ В ПОМОЩЬ

— Я знаю, что федеральный Росприроднадзор сейчас очень мобильный: глава ведомства, Светлана Радионова много времени проводит в инспекционных поездках, объезжая как объекты накопленного ущерба, так и вновь появляющиеся проблемные точки. Региональный экологический стандарт — это, наверное, инструмент для надзорных органов?

— Да, и надзорные органы сейчас тоже работают иначе, чем раньше. Оперативность и эффективность работы повышают новые технологии, соцсети, интернет. Жители могут оставить сообщение в интернете, прислать его по электронной почте, прикрепив документы, фото и пр. И надзорные органы быстро на это отреагируют. Плюс, мы используем современные технологии. Например, в каждом территориальном отделе министерства экологии есть квадрокоптер. Для точного изменения мы используем GNS-оборудование.

Раздельный сбор отходов - часть экологической культуры. Фото: Иван ВИСЛОВ

КОГДА ДЕТИ ЗАЙМУТСЯ ВОСПИТАНИЕМ РОДИТЕЛЕЙ

— Важная тема — экологическое воспитание. Губернатор Алексей Текслер анонсировал новое учебное пособие для учеников младших классов. Наш регион одним из первых в стране решил внедрить непрерывное экообразование.

— По инициативе главы области 1 сентября ученики 1 и 2 классов — это около 100 тыс. детей — получат учебники по практической экологии. А в 2022 г. разработают такие пособия для детей постарше и помладше. Есть ли у вашего министерства «зеленая молодая поросль» в виде десантов волонтеров?

— Дети, студенты, педагоги очень активно нам помогают, за что им огромное спасибо. В честь Дня эколога мы награждали ребят, отличившихся в проекте «Эколята» и других проектах министерства. Дети к этому тянутся, у них работа отлично получается.

— Есть ли у вас совместные программы с минобразования по воспитанию экологической культуры?

— Этой задаче, в том числе, служить наш региональный проект по внедрению пособий для учеников младшей школы. В рамках экологических уроков дети, в том числе, научатся и раздельному сбору отходов. И это правильно: ребенок — человек новый, в его голове еще не сложились стереотипы.

Экологическое воспитание, в том числе, призвано через ребенка прийти к его родителям. Научившись сортировать отходы, он научит этому всю семью.

— И тут , наверное, вам в помощь общественные организации. Например, с такими акциями как «Разделяйка». Как выстроена работа с общественниками в разрезе вашего министерства? Общественники же еще часто и критикуют…

— Взаимодействие с активной общественностью — большой плюс. Оно позволяет посмотреть на свою работу со стороны объективным взглядом. При этом, критика — большая помощь, потому что коллеги из общественных организаций, неравнодушные люди, волонтеры, подсказывают какие-то проекты. Та же «Разделяйка» возникла из инициативы неравнодушных людей. Сейчас же этот проект известен и за пределами Челябинской области.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ И ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

— Губернатором поставлена задача — перерабатывать максимум объема твердых коммунальных отходов. Как сейчас картина складывается?

— У нас есть то, к чему мы должны стремиться, обозначенные президентом страны: к 2030 г. мы должны сортировать 100 % отходов. И менее половины должно захораниваться, большая же часть — отправляться на переработку. Чтобы к этому результату прийти, работа предстоит еще большая.

Сегодня в Челябинской области у нас сортируется и обрабатывается около 40 % отходов. Это — средний показатель по стране, и мы должны, набирая обороты, внедрять новые мощности — вводить в строй объекты сортировки, переработки.

Один из примеров — мусоросортировочный комплекс и новый полигон в Магнитогорске, которые заменят старую городскую свалку. Она закроется до конца 2021 г. На этом предприятии уже будет обрабатываться и сортироваться в соответствии с современными нормами весь поток ТКО Магнитогорска и прилежащих территорий.

Такие предприятия должны обеспечить потребности всей Челябинской области, мы сейчас проектируем мощности для Сатки, Южноуральска. Для Челябинска мы планируем построить комплекс, который по всем современным нормам и правилам будет отбирать вторсырье. Органика отправится на компостирование и потому перестанет негативно влиять на окружающую среду.

Еще одна важная тема, без развития которой невозможен вопрос современного обращения с отходами - сортировка. Этапы сортировки, переработки, утилизации невозможны без раздельного сбора.

В 2021 г. мы ждем от федерации финансирования на внедрение первого этапа раздельного сбора — на приобретение баков для разных фракций. Свои небольшие опыты у нас в этой части есть: например, в Копейске, в Южноуральске, в микрорайоне Академ Ритверсайд. Но процесс должен перейти в массовый режим во всех городах. В первую очередь, с населением от 100 тыс. человек.

— Но встает вопрос тарифного регулирования. Важно сделать так, чтобы и внедрить планируемое, и сделать это так, чтобы не вызвало негативной реакции населения из-за роста платежей.

— Вопрос — тонкий баланс между эффективностью внедряемых технологий и их стоимостью. Мы сейчас в поиске этой оптимальной модели, которая, кстати, может быть смешанная. С одной стороны, мы рассматриваем в некоторых местах внедрение двухконтейнерной системы сбора ТКО — на сухую фракцию и мокрую (органическую). Где-то будет эффективен многофракционный сбор. Также рассматриваем вопрос по внедрению фандоматов — аппаратов для приема тары — стеклянной, пластиковой, алюминиевой. Сдать тару можно будет за бонусы или небольшое денежное вознаграждение, например, зачисляемое на банковскую карту.

— Готова ли федеральная власть предоставить регионам какие-то меры поддержки для перехода на новую систему? Может быть, есть готовые решения, или, модным языком выражаясь, кейсы?

— Да, рассматривается перечень возможных мер поддержки для внедрения программ по раздельному сбору ТКО, для покупки контейнеров, для субсидирования строительства объектов по утилизации и сортировке.

Готовых решений федеральная власть не предлагает — страна большая, и везде ситуация разная. У каждого региона будет своя история.

К 2024 г. основная часть городов в эту систему должна войти.

КСТАТИ

В Челябинске открылась выставка «Первая пластиковая. Планета, на которой мы живем». По данным минэкологии региона, исходным материалом для художников стали пластиковые стаканы, ПЭТ-бутылки, одноразовая упаковка.

Выставка «Первая пластиковая» — это более 100 арт-объектов. Фотограф Юлия Бабошина сотворила свое произведение из картона и текстиля, который приносят люди для переработки на площадку “Разделяйка”.

Выставка открыта по адресу: ул. Братьев Кашириных, 55 до 7 июля.

— При минэкологии работает Общественный совет. Насколько он действенный в плане принятия ваших решений?

— В Общественный совет входят представители бизнеса, общественных организаций, науки, образования. Он многоплановый, в чем и заключается его эффективность. Рекомендации Общественного совета нами исполняются. Идти против общественного мнения — это всегда контрпродуктивно. Гораздо важнее обсудить проблему и прийти к компромиссному варианту. Даже если это критика — она зачастую конструктивна.

ЦИФРА

На 7,3 % снизились выбросы в 2020 г. от стационарных источников в Челябинской области. По сравнению с 2017 г. — на 14.2%.

В Магнитогорске снижение за прошлый год составило 6,9% и 11,7% соответственно.

В Челябинске зафиксировано максимальное снижение: по отношению к 2017 г. выбросы уменьшились на 15,7%, а по отношению к 2019 г. — на 13%.