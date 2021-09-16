Жителей Челябинской области предупредили об опасных грибах

Собирать грибы лучше в ведро, а не в пакет: так они не поломаются и проще будет отделить хорошие грибы от испорченных
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В управлении Роспотребнадзора по Челябинской области предупредили об опасности отравления грибами. В худшем случае такое отравление может привести к смерти.
Южноуральцам рекомендуют собирать только хорошо знакомые и свежие грибы, не хранить собранное в теплом месте и как можно скорее готовить, пока грибы не успели испортиться.
Заболеть можно не только из-за ядовитого гриба, опасными могут оказаться обычные съедобные грибы, если они росли рядом с автодорогами, в городских парках или в местах, где применяли ядохимикаты, например, средства для борьбы с насекомыми. Грибы легко накапливают яды и соли тяжелых металлов.
Особенно опасными могут быть консервированные грибы. Они способны вызвать ботулизм – тяжелое бактериальное отравление, в четверти случаев приводящее к смерти. Чтобы избежать ботулизма, специалисты советуют не «закатывать» грибные консервы, а использовать для маринования или засолки кадки, бочки либо банки без герметичной крышки.
– Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме еще нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет, – рассказали в Роспотребнадзоре.
При отравлении советуют обращаться за врачебной помощью. Симптомы, указывающие на опасность, - это боль в животе через несколько часов после поедания грибов, тошнота, диарея, слабость, головная боль или головокружение, повышение температуры.
Ранее мы публиковали карту самых популярных грибных мест в Челябинской области и рассказывали, какие грибы можно найти в окрестностях Челябинска.
Для неопытных грибников опасно не только отравление. Прошедшим летом пришлось устраивать целую поисковую операцию, чтобы найти 14-летнего мальчика, заблудившегося во время сбора грибов.
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