Экс-директора фирмы, строившей конгресс-холл в Челябинске, не выпустили из СИЗО

Конгресс-холл, строительство которого должны были закончить в 2020 году, по-прежнему можно увидеть лишь на макете Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бывший руководитель ПО «Монтажник» Алексей Павлюк останется под стражей до 24 декабря. Срок его содержания в СИЗО продлил Тракторозаводский районный суд Челябинска.

Как сообщили в областной прокуратуре, экс-директора производственного объединения обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, невыплате заработной платы и налогов, а также в сокрытии средств, за счет которых могли бы взыскать недоимки.

Напомним, ПО «Монтажник» занималось возведением конгресс-холла «Крылья» в центре Челябинска. Сотрудники фирмы не получали зарплату с февраля по июль 2020 года. Долг компании перед ними превысил 26 млн рублей.

Следствие считает также, что ПО «Монтажник» не перечислило 26,5 млн рублей налогов, а руководитель сокрыл 3,9 млн рублей, за счет которых должны были взыскать налоговую недоимку. Несмотря на долги по зарплате и налогам, фирма приобрела у других предприятий услуги, необходимости в которых не было, заплатив в общей сложности 15,8 млн рублей.

Алексея Павлюка поместили под стражу в июле 2021 года. Тогда адвокат экс-директора просил отправить подзащитного под домашний арест, но суд эту просьбу не удовлетворил.

В Челябинске на прошлой неделе прошли публичные слушания по проекту застройки в районе конгресс-холла «Крылья». Их провели без участия горожан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru