Публичные слушания по участку возле конгресс-холла прошли без участия челябинцев

Гостиница на Свободы,4 стала завершением набережной Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске прошли публичные слушания по планировке территории рядом с новой набережной, которую облюбовали горожане. В проекте: гостиница-долгострой на Свободы, 4; конгресс-холл «Крылья»; школа возле креативного кластера Svoboda2, административные здания и многоуровневая стоянка.

Инициатор — застройщик «Трест Апартаменты». Владелец компании — Сергей Лакницкий, брат Олега Лакницкого, также является совладельцем «Треста Магнитострой». Слушания нужны для того, чтобы перевести гостиницу, которую строили к саммитам ШОС и БРИКС в статус многоквартирного дома.

— Слушания проходили заочно. В течение семи дней еще будут приниматься замечания, после чего уже можно будет что-то сказать, — прокомментировал КП-Челябинск начальник отдела реализации недвижимости и маркетинга компании Кирилл Кочкин.

Отметим, что в закрытом формате публичные слушания проходят с тех пор, как началась пандемия коронавируса.

Фото: cheladmin.ru

Также в проекте указаны новые параметры конгресс-холла – «Крылья» подрезали до 10 этажей, плюс один подземный. Вот что происходит на месте конгресс-холла «Крылья». Кстати, недавно в Челябинске сдали еще один ШОСовский объект — отель Ibis на улице Лесопарковой.

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