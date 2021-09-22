Жителя Челябинской области будут судить за ДТП, в котором погибла его жена и пострадала четырехлетняя дочь

Обвиняемый на своей легковушке влетел в фуру. Фото: ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области передали в суд уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Златоуста, который устроил в октябре прошлого года смертельное ДТП на трассе М-5. Мужчина обвиняется в совершении преступления по пункту «а» ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

— По данным следствия, днем 6 октября 2020 года на федеральной трассе «М-5» около города Златоуста обвиняемый, находившийся за управлением легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП смертельные травмы получила 25-летняя женщина, находившаяся с четырехлетней дочерью в салоне легкового автомобиля. Девочка, получила травмы, образующие по заключению врачей тяжкий вред здоровью, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Водитель легковушки отделался переломами. Фото: ГИБДД по Челябинской области

По данным регионального управления ГИБДД, обвиняемый находился за рулем автомобиля «LADA Kalina». Было установлено, что в момент аварии он обгонял попутные машины, но не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком DAF.

Также известно, что в сентябре прошлого года мужчину задерживали за нетрезвую езду в Златоусте. При оформлении протокола он вел себя агрессивно и был арестован на 10 суток.

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