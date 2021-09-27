В Челябинске поймали воришку люков, оставившего колодцы открытыми

В пункте приема лома нашли 30 люков. Фото: УВД Челябинска

В Челябинске установили преступника, промышлявшего кражей люков. Как сообщили в УВД города, по его вине несколько колодцев остались без крышек и угрожали безопасности прохожих.

На воришку вышли в ходе расследования дела о краже люка во дворе дома на улице Прокатной в Металлургическом районе. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 35-летний мужчина.

Он признался, что это не первая его кража люков. Все крышки он сдавал в пункт приема металла. Там полицейские нашли 30 канализационных люков. Все они переданы в МУП ПОВВ.

Теперь мужчине грозит лишения свободы на два года. Пока он находится под подпиской о невыезде. А полицейские продолжают сбор доказательств причастности воришки к кражам с других участков улиц и проверяют законность работы пункта приема металлолома.

В начале сентября полицейским удалось найти 53 металлических крышки. Открытые колодцы начали приводить к несчастным случаям. В том же Металлургическом районе мужчина упал по дороге на работу. Прокуратура потребовала наказать МУП ПОВВ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru