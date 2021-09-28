В центре Челябинска построят новый жилой квартал с подземной стоянкой

Сейчас здесь заросли деревьев и гаражи. Фото: скрин Google карты

Мэр Челябинска Наталья Котова утвердила новую планировку территории квартала между улицами Пушкина, Плеханова, Свободы и Тимирязева. Сейчас здесь полузаброшенная, заросшая деревьями территория с гаражами. Постановление сегодня, 28 сентября, опубликовали на сайте мэрии.

Общая площадь застройки 7972 кв.м. Фото: скрин Google карты

По проекту внутри квартала, ограниченного домами Свободы, 80, Пушкина, 69 и Тимирязева 27 и 25 построят жилые высотки (до 25 этажей) со встроенными группами временного пребывания детей на 85 человек и нежилыми помещениями (площадь застройки 2165 кв.м.).

Кроме того, появится подземная автостоянка на 105 машиномест площадью 3920 кв.м.. Площадью застройки — считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства, — говорится в постановлении за подписью Натальи Котовой.

Новая планировка станет основанием для капстроительства. Фото: мэрия Челябинска

Что именно будут строить и кто этим займется, КП-Челябинск пообещали прокомментировать позже.

Напомним, на Свободы между перекрестками с Тимирязева и Плеханова обустроят прогулочную зону. Еще один квартал в центре Челябинска — на пересечении улиц Карла Маркса и Российская — планируют построить по проекту известного дизайнера Артемия Лебедева. Он будет называться «1736».

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