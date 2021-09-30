Мэр Наталья Котова продлила контракт с директором челябинского зоопарка на год

События последней недели лихорадят челябинский зоопарк. Фото: chelzoo.ru

Глава Челябинска Наталья Котова на год продлила трудовой договор с директором МБУК «Зоопарк» Юрием Леончиком, против увольнения которого минувшей весной выступал коллектив. Эту информацию корреспонденту КП-Челябинск подтвердил начальник управления информационной политики городской администрации Владимир Сафонов.

Сроки заключения нового контракта совпали с произошедшим в стенах ЧП — 23 сентября неизвестные отравили медведей. Двоих — Степана и Машу — ветеринарам спасти не удалось. В настоящее время они совместно с зоологами выхаживают гималайского медведя Харитона. 33-летний хищник уже начал кушать.

В управлении МВД по Челябинску проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными (245 УК РФ).

Напомним, весной этого года коллектив зоопарка обращались к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой сохранить их действующему руководителю должность. Они опасались, что власти не будут продлевать соглашение с Юрием Леончиком, контракт с которым истекал 24 марта.

За последние 13 лет он стал уже пятым по счету директором, и сотрудники положительно о нем отзывались. Писали, в частности, что с его приходом люди почувствовали здоровую атмосферу, что «благоприятно влияет не только на рабочий процесс, но и на отношения внутри коллектива и на самочувствии животных».

Трудовой договор с директором челябинского зоопарка Юрием Леончиком в итоге продлили на полгода. Но поставили условие — предоставить в мэрию детализированный план развития зоопарка.

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