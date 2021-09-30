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Общество30 сентября 2021 16:32

Экс-начальника управления капстроительства Челябинска оставили в СИЗО до 6 января

Евгений Пашков является соратником бывшего мэра Евгения Тефтелева, которого уже осудили за получение взятки
Ян СтоевЯн Стоев
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Сторона защиты просила выпустить Пашкова под домашний арест либо под ограничение определенных действий.

Сторона защиты просила выпустить Пашкова под домашний арест либо под ограничение определенных действий.

Фото: Евгений НАСЫРОВ

Центральный районный суд Челябинска в четверг, 30 сентября, продлил меру пресечения бывшему начальнику управления капстроительства регионального центра Евгению Пашкову, обвиняемому в получении крупной взятки. Экс-чиновник будет оставаться в СИЗО до 6 января 2022 года.

Сторона защиты просила выпустить Пашкова под домашний арест или под ограничение определенных действий. Но прокурор настаивал на том, что экс-чиновник в таком случае может скрыться или оказать давление на свидетелей. Суд согласился с доводами второго.

По версии следствия, Евгений Пашков и бывший мэр Евгений Тефтелев получили взятку в размере 2,5 млн рублей. Эти деньги они вымогали у директора строительной организации Сергея Селищука, который занимался строительством новой школы в 54 микрорайоне. Пашков отказался сотрудничать со следствием и признавать свою вину. Что касается Селищука, то он освобожден от ответственности за дачу взятки, поскольку сам обратился в органы и дал показания против Тефтелева с Пашковым.

Напомним, 21 апреля Центральный районный суд Челябинска признал Евгения Пашковым виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в колонии строгого режима с лишением права занимать руководящие должности в течение пяти лет. Однако 6 сентября приговор отменили и дело Пашкова снова направили в суд для дальнейших разбирательств. Поводом стали существенные нарушения норм уголовно-процессуального закона.

Тефтелев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, поэтому его дело рассматривалось отдельно. На протяжении всего расследования бывший мэр признавал свою вину в полном объеме и давал показания. Его приговорили к трем годам колонии общего режима и к штрафу в размере 37,5 млн рублей.

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