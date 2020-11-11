Перед использованием прибор в аптеке должны обработать антисептиком. Фото: Абрамов Андрей, Минздравствуйте / Telegram.com

В государственные аптеки Челябинска завезли пульсоксиметры – приборы для измерения уровня насыщения крови кислородом. Теперь сатурацию абсолютно бесплатно могут измерить все желающие. Главное – знать, куда ехать, и какие значения прибора должны вас насторожить. КП-Челябинск узнала у заместителя директора «Областного аптечного склада» Натальи Денисовой полный список адресов, где можно оценить состояние своего здоровья, и проанализировал, в каком районе их больше всего.

Сниженный показатель сатурации — один из симптомов коронавируса. Для измерения насыщения кислорода в крови используется пульсоксиметр. Он представляет собой небольшое устройство, которое надевается на палец и за считанные секунды в процентах определяет этот показатель.

Оценить состояние своего здоровья люди могут бесплатно в аптеках «Областного аптечного склада». Их, согласно предоставленному Натальей Денисовой списку, поставили в 240 аптек сети: в Челябинской области — 238, еще две — в Екатеринбурге.

В Челябинске устройства поступили в 77 аптек, одна из которых находится в микрорайоне «Залесье» поселка Западный на улице Раздольная, 8а. Оставшиеся разбросаны по семи районам города.

Центральный район

Больше всего пульсоксиметров в Центральном и Калининском районах — по восемь устройств в каждом. Их можно спрашивать для бесплатного использования у провизоров в аптеках на улицах Сони Кривой, 26 и 69а, Воровского, 16, МОПРа, 8, Кирова, 141.

В микрорайоне «Тополиная аллея» можно измерить сатурацию в аптеке на улице Академика Сахарова, 12, в «Парковом-2» — на улице Петра Сумина, 14, а еще в ТРК «Родник» (Труда, 203).

Калининский район

Еще восемь пульсоксиметров поступили в аптеки Калининского района. Измерить уровень насыщения кислорода в крови люди могут по следующим адресам: улица Братьев Кашириных, 160, Кирова, 23а, Татищева, 262, Каслинская, 60б, Салавата Юлаева, 29в и на улице 250-летия Челябинска, 15а. В микрорайоне «Академ Riversaide» прибор завезли на улицу Университетская Набережная, 62. Также оценить сатурацию люди могут в аптеке на проспекте Героя России Родионова, 19.

Курчатовский район

Меньше всего пульсоксиметров в Курчатовском районе — три устройства. Они есть в аптеках на Комсомольском проспекте, 70а, улице Чичерина, 3а и в микрорайоне «Парковый» на Краснопольском проспекте, 29.

В оставшихся четырех районах Челябинска приборов для измерения сатурации больше — по пять штук в каждом.

Советский район

Жители советского района могут протестировать, все ли в порядке с их организмом, в аптеках на улице Цвиллинга, 41а, Воровского, 57, проспекте Ленина, 45. «Крокодильчика» у провизора также можно просить в поселке Новосинеглазово на улице Челябинская, 8, в Локомотивном — на Заслонова, 12. Согласно предоставленному КП-Челябинск списку, там есть по одному пульсоксиметру.

Тракторозаводский район

В Тракторозаводском районе мест, где можно измерить сатурацию, тоже пять. Они есть на улицах Горького, 14 и 67, Марченко, 16 и в Чурилово на улицах Зальцмана, 16 и Конструктора Духова, 21.

Металлургический район

А жители Металлургического района могут это сделать на улице Богдана Хмельницкого, 31, 50 лет ВЛКСМ, 20, Трудовая, 10. Также оценить уровень кислорода в крови они могут на шоссе Металлургов, 70 и в аптеке на улице Уйская, 7а в поселке Аэропорт.

Ленинский район

Еще пять из 77 пульсоксиметров поступили в аптеки Ленинского района. Они есть в ТРК «Алмаз» (Копейское шоссе, 64), на улице Гагарина, 16 и 64, Машиностроителей, 22 и Новороссийская, 20 в поселке Сельмаш.

Как отмечают в аптеках, перед каждым использованием устройства будут обрабатываться антисептиком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие значения у взрослых считаются нормой, и что может вызвать погрешность данных, КП-Челябинск рассказала заведующая терапевтическим отделением Челябинской областной клинической больницы № 2 Ольгу Гузь.

В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 15 ноября. В регионе запрещено проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Аналогичные ограничения в регионе действуют и на массовые мероприятия минсоца и минкульта. При этом число зараженных с каждым днем становится все больше, их число с начала пандемии перевалило за 22 тысячи человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru