Прокуратура начала проверку по аварийной пятиэтажке рядом со школой в Челябинске

В нескольких метрах от дома расположена школа. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Прокуратура области после публикации КП-Челябинск проверит, почему аварийный пятиэтажный дом на улице Потемкина, 43 рядом с начальным крылом лицея №102 в Челябинске. После расселения он оказался доступен для детей и подростков, а двор брежневки превратился в свалку. Бывшие собственники квартир съехали из трещащего по швам кирпичного строения в конце 2020 года.

— Организована проверка, — сообщила КП-Челябинск старший помощник прокурора челябинской области Наталья Мамаева. — В апреле прокуратура принимала меры по дому на улице Потемкина, 43, было внесено представление главе города. Тогда в администрации города ответили, что в заключен контракт на охрану.

Местные жители регулярно гоняют подростков, доступ в аварийное здание для которых открыт. Фото: Кирилл САДЫКОВ

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Дом на улице Потемкина, 43 в Челябинске признали аварийным в 2015 году, но расселили пятиэтажку в конце прошлого года года. Кирпичному строению грозил разлом пополам, от чего здание в течение пяти лет уберегали три ряда металлических скоб, стягивающих строение насквозь и по периметру. Квартиры у людей изъяла мэрия, предложив взамен жилплощадь в Чурилово. Когда люди съехали, за дело взялись маргиналы. Вот уже почти 10 месяцев дом стоит без окон и дверей, а его придомовая территория превратилась в свалку.

Здание стоит без окон и дверей уже 10 месяцев. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Заложниками ситуации стали жители соседних домов. Они не понимают, почему уборкой двора никто не занимается, когда опасное здание сравняют с землей, и почему его в принципе не огородили, закрыв доступ к строению для детей и подростков.

Жители соседних домов не понимают, почему не организована уборка двора и безопасность детей. Фото: Кирилл САДЫКОВ

КП-Челябинск узнала у мэра Натальи Котовой, когда рядом с брежневкой наведут порядок, и глава города 4 октября на аппаратном совещании поручила до конца дня дать развернутый ответ. На момент выхода материала, он не поступил. Как только он появится в распоряжении редакции, мы его опубликуем.

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