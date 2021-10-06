Отравленный в челябинском зоопарке гималайский медведь выздоровел

Фото: Челябинский зоопарк

Пострадавший от отравления питомец Челябинского зоопарка пришел в норму. Зоологи и ветеринары заключили, что здоровье гималайского медведя Харитона больше не вызывает опасений. Завершился последний этап терапии после болезни.

Напомним, изначально специалисты опасались давать прогнозы о состоянии медведя. Харитона и еще несколько животных в зоопарке отравили неизвестные. В результате два бурых медведя погибли, кроме того умерли олениха и олененок. Полиция разыскивает злоумышленников, которые подбросили яд животным.

Выздоровевший Харитон сейчас возвращается к обычному ритму медвежьей жизни.

— Сейчас медведь практически не питается и еле-еле двигается, но не стоит паниковать. Так происходит подготовка к зимней спячке, ведь уже со дня на день Харитон устроится в своей уютной берлоге, где проведет всю зиму, — рассказали в зоопарке.

Для обеспокоенных судьбой медведя челябинцев опубликовали видео, на котором Харитон проверяет солому в своей искусственной берлоге.

Харитону предположительно 33 года. Из них 25 он провел в Челябинском зоопарке, куда его привезли для создания пары с медведицей Алисой. За время совместной жизни родились 5 медвежат. Алиса от отравления не пострадала.

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