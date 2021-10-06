Замглавы челябинского отделения Пенсионного фонда еще 2 месяца проведет под домашним арестом

Александр Орехов уже три месяца находится под домашним арестом. Фото: ПФР по Челябинской области

Заместитель руководителя регионального отделения ПФР Александр Орехов останется под домашним арестом до 12 декабря. Об этом сообщили в Тракторозаводском районном суде Челябинска. Решение о продлении меры пресечения суд принял накануне.

Александра Орехова обвиняют в получении взятки в сумме свыше 3 млн рублей от представителя частной охранной организации. Чиновника поймали с поличным в июле этого года.

Под домашним арестом также находится начальник административно-хозяйственной части отделения Пенсионного фонда Рудольф Зайцев. Его задержали в Калининграде, также по обвинению в получении взятки.

По обвинению в коррупции задержали и главу челябинского отделения ПФР Виктора Чернобровина. Его сначала отправили в СИЗО, но позже меру пресечения заменили на домашний арест. По версии следствия, Виктор Чернобровин получил 26 млн рублей от представителя охранной компании за помощь в заключении контракта на охрану территориальных подразделений Пенсионного фонда.

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