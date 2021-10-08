Выпускник челябинского вуза Дмитрий Петелин отправится в космос в 2022 году

Дмитрий Петелин уже много лет готовится пересечь границу «Земля—Космос». Фото: Центр подготовки космонавтов / Facebook.com

38-летний российский космонавт Дмитрий Петелин из Челябинской области осенью 2022 года отправится на орбиту в качестве второго бортинженера «Союза МС-22» либо на американском корабле. Об этом сообщил назначенный командир этого корабля герой РФ Сергей Прокопьев из Свердловской области, который отметил в столице Южного Урала Всемирную неделю космоса.

— В марте было принято решение о назначении экипажей для полета в космос до 2023 года включительно, — рассказал Сергей Прокопьев. — На осень 2022 года назначен экипаж «Союза МС-22»: я буду командиром корабля, первый бортинженер — единственная девушка в нашем отряде космонавтов Анна Кикина, по второму «вилка». Со мной либо полетит резервный русский космонавт Дмитрий Петелин — ваш земляк, который закончил ЮУрГУ, либо он будет заменен на американского астронавта, а сам полетит на американском корабле. То есть очень большая вероятность, что мы с ним встретимся в космосе на Международной космической станции. Это будет здорово.

Дмитрий хочет увидеть нашу планету в иллюминатор космического корабля. Фото: Центр подготовки космонавтов / Facebook.com

По словам Сергей Прокопьева, в настоящее время идет активный этап подготовки. Экипаж тренируется, чтобы выполнить полет в 2022 году, в том числе в гидролаборатории. Космонавты ездят в другие страны — по американскому сегменту в Хьюстон, в Европу — Кельн, в Токио.

Дмитрий Петелин за время учебы в ЮУрГУ успел пожить в разных районах Челябинска и хорошо узнать город.

В декабре 2019 года на космодроме Байконур Дмитрий Петелин (слева) вместе с М. Аймахановым (справа) и А. Кикиной (посередине) прошел двухсуточную тренировку по действиям экипажа в случае нештатной посадки в степи зимой. Фото: Gctc.ru

— Связь с городом у меня сохраняется довольно крепкая, — рассказал Дмитрий Петелин в интервью КП-Челябинск ко Дню космонавтики. — В Челябинске живет моя сестра, мои родственники. В области по-прежнему живут мои родители, в их доме прописан и я. Хотя уже почти 15 лет я живу в московском регионе, прописку пока менять не тороплюсь. Один-два раза в год стараюсь навещать уже ставший родным город.

Подготовку к полету Дмитрий Петелин проходит с 2021 года. За его плечами отработка действий после приземления зимой в лесу, степи, горах, условиях пустыни или полупустыни на Байконуре, подъем из висячего состояния в кабину вертолета, парашютная и водолазная подготовки. О годах интенсивных тренировок, крепкой связи с Челябинском и поставленной перед самим собой задаче-минимум, космонавт-испытатель читайте в интервью «Комсомольской правде».

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