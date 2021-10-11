Экоактивистам не удалось добиться в суде изменения регионального закона об охраняемых природных территориях

Областной закон разрешает Заксобранию изменять и упразднять границы особо охраняемых природных территорий Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Челябинский областной суд отказался удовлетворять иск Владимира Казанцева и Андрея Талевлина, которые требовали признать недействительным ряд положений регионального закона «Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области».

— Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано во Второй апелляционный суд общей юрисдикции, — уточнили в пресс-службе суда.

Экоактивисты требовали отменить статьи закона, дающие Законодательному собранию Челябинской области право изменять границы особо охраняемых природных территорий. По мнению истцов, описанная в законе процедура открывает возможности для нечестных манипуляций, в том числе с Челябинским городским бором.

Напомним, на прошлой неделе Владимиру Казанцеву. Андрею Талевлину и еще 250 истцам удалось добиться отмены решения Заксобрания об исключении части территории из состава городского бора. Площадку собирались отдать под строительство нового хирургического корпуса детской больницы, но для этого пришлось бы вырубить деревья. По угрозой потери федерального финансирования региональные власти объявили о выборе другой площадки для хирургического корпуса, но не отказались от идеи построить что-нибудь на участке, который ранее исключали из состава бора депутаты ЗСО. Теперь на спорной земле планируют разместить реабилитационный центр. Для этого понадобится обжаловать решение областного суда.

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