В Челябинской области панируют расширить список мест со входом по QR-коду

В Челябинской области для посещения ресторанов QR-код пока не требуют. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области могут расширить список мест, где для входа потребуют QR-код. Об этом первый заместитель губернатора Ирина Гехт рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».

Пока в Челябинской области QR-коды необходимы для посещения массовых мероприятий численностью более 100 человек. Но опыт Москвы, на который равняются регионы, показывает, что ограничительную меру могут расширить. Больше всего волнуются представители сферы общепита. Они готовы привить сотрудников, но ожидают снижения количества посетителей.

— Правильно делают, — сказала Ирина Гехт. — Потому что мы следим за развитием эпидситуации. Если вы видите, свободный коечный фонд балансирует каждый день на грани. Число госпитализаций не уменьшается. Тяжесть течения болезни, а значит и длительность пребывания пациентов больнице тоже велика, на сегодняшний день. Если в прошлую волну говорили о 10-11 днях, то сейчас с учетом дыхательной недостаточности люди находятся на больничной койке три и более недель.

Поэтому, исходя из эпидситуации, по словам Ирины Гехт, возможно принятие мер и в отношении других отраслей.

— Нас очень беспокоят, например, новогодние предстоящие праздники. Они не за горами, на самом деле. Все корпоративы, которые нам дают всплеск заболеваемости, как правило, приходятся на новогодние праздники, — уточнила Ирина Альфредовна. — Поэтому соответственно сейчас, наблюдая за ситуацией, не исключаю, что дополнительные решения в части QR-кодов могут быть приняты.

Введение в Челябинской области QR-кодов для посещения спортивных, культурных и досуговых мероприятий и обязательная с 11 октября вакцинация от коронавируса для ряда профессий вызвала много вопросов. Читатели оставляют их в соцсетях и присылают в редакцию. На самые популярные ответы дала первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

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