В Челябинске выставили на публичные слушания проект искусственного острова для конгресс-холла

У Челябинска большие шансы избавиться от "ребер Дубровского" Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске 9 ноября пройдут публичные слушания по корректировке проектной документации искусственного острова на реке Миасс, где будут достраивать конгресс-холл «Крылья».

— Предстоит корректировка проекта в соответствии с теми целями, что обозначил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Необходимо пересмотреть всю исходную документацию, условия, разрешения и тому подобное. Это обычная техническая работа, — сообщил КП-Челябинск генеральный директор ХП «Конгресс-холл» Виталий Передерий.

Он добавил, что окончательный проект достройки «Крыльев» еще не готов.

Разрешение на создание искусственного земельного участка было получено в 2017 году. Схема: cheladmin.ru

В августе, исходя из проекта планировки территории, который выставили на публичные слушания, стало понятно, что здание «Крыльев» уже не будет таким высоким, как планировалось изначально. Его «подрезали» до 10 этажей и одного подземного.

Концепция конгресс-холла, по словам Виталия Передерия, остается прежней — та, что озвучена губернатором: концертный зал, выставочное пространство и зал бракосочетаний.

Подробнее о скандальной истории «стройки века» мы рассказываем здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru