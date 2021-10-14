В челябинском Камерном театре решили отказаться от QR-кодов

В Челябинске оказалось слишком мало вакцинированных театралов Фото: Иван МАКЕЕВ

Челябинский Камерный театр объявил, что у зрителей больше не будут проверять на входе QR-коды подтверждающие вакцинацию от коронавируса. Эту санитарную меру решили заменить на другую: в зал во время спектаклей будут впускать не более 100 человек. Желающих посетить театр предупреждают о необходимости носить маски.

Как пояснили в Камерном театре, после введения обязательных QR-кодов произошел значительный спад зрительской активности, поэтому от контроля прививок решили отказаться.

— Нам важно, чтобы у каждого зрителя была возможность посещать наши спектакли, — заявили в театре.

Напомним, с 18 октября проводить мероприятия с участием более чем 100 человек разрешено только при наличии у посетителей QR-кодов. В Челябинской области планируют расширить список мест, доступ в которые разрешен только привитым гражданам.

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