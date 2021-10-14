В Челябинской области убившему двух детей мужчине отказались смягчать наказание

Житель Сатки отсидел 17 из назначенных судом 25 лет Фото: Станислав БЕЛКИН

Александр Демьянцев, которого признали виновным в убийстве двух детей, останется в колонии строгого режима. Мужчина просил смягчить приговор, но Копейский городской суд отказал в ходатайстве.

— Поведение осужденного за весь период отбывания наказания являлось нестабильным и не свидетельствовало о его примерном поведении, что в совокупности с личностью, не создавало оснований к замене наказания, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры о поддержанных судом доводах представителя ведомства.

Александр Демьянцев находится в колонии уже 17 лет. В 2004 году суд подтвердил его вину в убийстве с особой жестокостью 15-летнего мальчика и 14-летней девочки. Преступление было совершено в окрестностях Бакала. Мужчину приговорили к 25 годам заключения.

Осужденный во время расследования написал чистосердечное признание, но потом от него отказался, заявив, что взял на себя вину под давлением, а в действительности только подвозил детей на машине, а затем стал первым, кто нашел трупы и заявил в полицию. Сам мужчина, которого после резонансного убийства прозвали «бакальским зверем», а также его близкие многие годы пытаются доказать, что преступление совершил кто-то другой. В 2017 году Александр Демьянцев записал видеообращение к Владимиру Путину с просьбой назначить новое расследование.

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