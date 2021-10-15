Гигантскую голову Святогора в Челябинской области продают за 10 млн рублей

Фото из личного архива Рамиса Себгатулина

Миасский мастер Рамис Себгатулин решил избавиться от участка, на котором своими руками установил несколько «сказочных» арт-объектов. Площадку с водоемом, различными фигурами и постройками, в том числе 11-метровым домиком в виде головы богатыря Святогора, владелец выставил на продажу. Сообщение об этом появилось на популярном сайте бесплатных объявлений.

За участок в миасском поселке Первомайский площадью 15 соток и все размещенные на нем объекты хозяин запросил 10 млн рублей.

Напомним, над созданием огромной головы мастер трудился четыре года. О проекте он рассказал в интервью КП-Челябинск.

Богатырскую голову включили в список самых оригинальных арт-объектов, созданных народными умельцами. Сейчас дом-голова участвует в конкурсе на звание самой необычной достопримечательности в России.

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