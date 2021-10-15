Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 октября 2021 8:32

Гигантскую голову Святогора в Челябинской области продают за 10 млн рублей

Вместе с необычным домиком на продажу выставлены другие арт-объекты
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из личного архива Рамиса Себгатулина

Фото из личного архива Рамиса Себгатулина

Миасский мастер Рамис Себгатулин решил избавиться от участка, на котором своими руками установил несколько «сказочных» арт-объектов. Площадку с водоемом, различными фигурами и постройками, в том числе 11-метровым домиком в виде головы богатыря Святогора, владелец выставил на продажу. Сообщение об этом появилось на популярном сайте бесплатных объявлений.

За участок в миасском поселке Первомайский площадью 15 соток и все размещенные на нем объекты хозяин запросил 10 млн рублей.

Напомним, над созданием огромной головы мастер трудился четыре года. О проекте он рассказал в интервью КП-Челябинск.

Богатырскую голову включили в список самых оригинальных арт-объектов, созданных народными умельцами. Сейчас дом-голова участвует в конкурсе на звание самой необычной достопримечательности в России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru