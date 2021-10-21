Водителей и кондукторов общественного транспорта в Челябинске отстранят от работы за отказ от вакцинации

Антипрививочники останутся без зарплаты Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сотрудников ООО «ЧелябГЭТ», которые откажутся делать прививки от коронавируса, не допустят к работе. В опубликованном предприятием, отвечающим в Челябинске за трамвайные и троллейбусные перевозки, предупреждении, говорится, что весь персонал обязан привиться первым компонентом вакцины до 11 октября, а вторым — до 11 декабря этого года.

У сотрудников предприятия теперь есть три варианта действий. Успевшие вакцинироваться до 21 ноября получат за это премию в сумме 1 тыс. рублей. Те, у кого есть серьезные противопоказания к прививке, обязаны предоставить справку об этом. Те, кто не хочет вакцинироваться по идейным соображениям, должны письменно сообщить об этом руководству.

— Работники, отказавшиеся от вакцинации, не прошедшие вакцинацию и не предоставившие сертификат о прохождении вакцинации, отстраняются от работы до исполнения требования о вакцинации или на период эпиднеблагополучия. В период отстранения от работы зарплата не начисляется, — говорится в обращении руководства транспортного предприятия.

Напомним, сотрудники транспортной сферы попали в список граждан, для которых вакцинация в Челябинской области обязательна. Требование об обязательной вакцинации действуют в регионе с 11 октября.

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