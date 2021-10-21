После объявления о нерабочих днях в Челябинской области дала сбой запись на вакцинацию через Госуслуги

Также появились проблемы с дистанционной записью на прием ко врачу. Фото: пресс-служба ОТД МВД по Александровскому району.

В Челябинской области стала недоступной услуга дистанционной записи на вакцинацию на сайте госуслуг. После объявления губернатора Челябинской области Алексея Текслера о нерабочих днях количество желающих записаться на прививку от коронавируса могло заметно увеличиться.

Придется идти в больницу и стоять очередь. Фото: Алена МЫЗГИНА

— Если вы столкнулись с проблемами при записи или не смогли на удобные пункты вакцинации, подайте жалобу, — говориться во втором сообщении от госуслуг.

Также появились проблемы с дистанционной записью на прием ко врачу. Сервис просит повторить попытку позже. На сайте нет информации почему услуга стала недоступной на Южном Урале.

— В выбранном Вами регионе услуга «Запись ко врачу» временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже, — говориться на сайте госуслуг.

Мы отправили скрин в пресс-службу Минздрава. Там пообещали передать информацию специалистам.

Объявление губернатора спустя 10 минут уже навело много шума. Информация о том, что посещение заведений, включая кино, клубы и кафе, будет возможно только при наличии QR-кода, разлетелась по региональным телеграм-каналам. Негодуют как владельцы заведений, так и невакцинированная молодежь, которая, по-видимому, будет искать альтернативное времяпрепровождение.

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