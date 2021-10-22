Непривитых преподавателей ЮУрГУ отстранят от работы

Продолжить работу смогут только вакцинированные сотрудники вуза
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Южно-Уральском государственном университете вводят обязательную для сотрудников всех структурных подразделений вакцинацию от коронавируса. Приказ о этом подписал ректор вуза Александр Шестаков.
С 12 ноября сотрудников ЮУрГУ, у которых нет прививки и нет при этом противопоказаний к вакцинации отстранят от работы.
— В стране и регионе растет количество заболевших коронавирусом. Ситуация остается напряженной. Прошу вас с пониманием отнестись к этому решению, быть социально ответственными и внимательными к своему здоровью, — обратился к подчиненным Александр Шестаков.
Ректор также попросил студентов не верить эмоциональным, но не подкрепленным фактами доводам антипрививочников.
— Делайте прививки, не откладывайте ревакцинацию, других научно обоснованных способов прекратить пандемию коронавируса нет, — подчеркнул ректор.
Напомним, в Челябинской области с 11 октября постановлением главного санитарного врача объявлена обязательная вакцинация для работников нескольких профессиональных сфер, в том числе сферы образования. Ранее об отстранении от работы непривитых сотрудников объявили в ООО «Челябгэт» — предприятии, которое осуществляет в Челябинске троллейбусные и трамвайные перевозки.
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