В Челябинской области откажутся от пунктов вакцинации в ТРК после введения QR-кодов

ТРК — популярное место вакцинации у южноурльцев Фото: Кирилл САДЫКОВ

С 30 октября челябинцы смогут попасть в торгово-развлекательные комплексы только по QR-кодам. Об этом говорится в распоряжении губернатора Алексея Текслера.

В связи с этим, у горожан возникли вопросы: как будет проводиться вакцинация в ТРК и пустят ли в гипермаркеты, которые сегодня есть во многих крупных торговых центрах.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт, отвечая на вопрос журналиста КП-Челябинск, сообщила, что вакцинация в ТРК будет приостановлена.

Поблажек для покупателей гипермаркетов делать не будут — только с QR-кодом.

— Товары первой необходимости можно купить в других магазинах, — отметила Ирина Гехт.

Отметим, что в эти выходные мобильные пункты вакцинации будут работать. Адреса и время работы по ссылке. При этом планируется организовывать мобильные пункты вакцинации в других местах. В частности названы магазины «Спар» и «Теорема». Также, напомним, в Челябинске и области есть круглосуточные пункты вакцинации.

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