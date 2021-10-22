По отстроенной улице Татищева в Челябинске пустят общественный транспорт

Теперь добираться до школы и детского сада в соседнем микрорайоне будет проще Фото: Анна ВОЛКОВА

Этой зимой по улице Татищева в Челябинске пустят общественный транспорт. Такая информация содержится в ответе миндортранса на запрос жителей «Паркового-2» за подписью замминистра Александра Егорова.

— Для обслуживания улицы Татищева предусмотрено продление до улицы Петра Столыпина трассы движения автобуса №2 «Мехколонна-ЮУрГУ» и запуск автобуса №9 «Мамина-Петра Столыпина» (по Комсомольскому проспекту), — сообщил Александр Егоров. — Это будут автобусы большого класса с интервалом движения в часы пик 8 минут. Начало движения маршрутов планируется не позже 6:00, окончание — не раньше 23:00.

Автобус №2 будет идти от ЮУрГУ по Лесопарковой, Худякова, Гостевой, Северной, Братьев Кашириных, Академика Королева, 250-летия Челябинска и Татищева до Петра Столыпина.

Как добавил Александр Егоров, запуск общественного транспорта на Татищева запланирован на конце 2021 года — начало 2022 года.

Пока в «Парковый-2» на общественном транспорте можно добраться только по Новоградскому тракту на 71 автобусе, 50 и 77 маршрутках. Но все эти маршруты идут по Братьев Кашириных. Доехать до ближайшей школы в «Ньютоне» или на Комсомольский проспект нереально. Жители «Паркового-2» много лет добивались строительства дороги по улице Татищева. Это единственная дорога, которая сейчас соединяет район со школой и детскими садиками соседнего района. А раньше и в снег, и в дождь жителям приходилось водить детей туда по бездорожью. В прошлом году дорогу начали строить. Сейчас движение полностью открыто, оборудованы тротуары, остановки, нанесена разметка, установлены знаки и светофор, недавно его подключили.

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