Заведения общепита в Челябинской области перешли на сокращенный график работы

Все заведения общепита будут принимать своих клиентов только до 23:00. Исключения - еда навынос и доставка.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Начиная с 25 октября в Челябинской области вводятся ограничения на работу заведений общепита в ночное время суток. Теперь все посетители баров, ресторанов или кафе должны покинуть их к 23:00. Открыться можно будет только в 6:00 следующего утра. Информация об этом опубликована в распоряжении правительства региона от 21 октября 2021 года.
Однако следует учитывать, что ограничения не распространяются на еду навынос и на доставку. Что касается заведений, которые базируются на вокзалах, автозаправках и в аэропортах, то они работают в обычном режиме.
Напомним, в Челябинской области объявлена нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября включительно. Вместе с тем, вводится ряд ограничений: в торговые центры, на базы отдыха, в спортзалы, салоны красоты и т.п. — только по QR-кодам. Также без прививки нельзя будет отдыхать в санатории и бывать на массовых мероприятиях.
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