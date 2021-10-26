Стало известно, как больницы и поликлиники в Челябинской области будут работать во время локдауна

У врачей нерабочих дней не будет
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области уточнили порядок работы учреждений здравоохранения с 30 октября по 7 ноября. Этот период в регионе объявлен нерабочими днями, но выходные будут не у всех.
По распоряжению губернатора Алексея Текслера, с 1 по 3 ноября больницы и поликлиники, подчиненные региональному минздраву, будут работать по обычному графику.
С 4 по 7 ноября режим работы для каждой из медицинских организаций будет определят ее руководитель. При этом главврач обязан учитывать необходимость бесперебойной работы медиков в период распространения коронавирса.
Руководители медучреждений, которые не подчиняются минздраву Челябинской области, будут самостоятельно принимать решения о графике работы до 7 ноября.
Напомним, вместе с нерабочими днями в Челябинской области ввели ограничение на посещение ряда общественных заведений. Рассказываем, что будет закрыто, что продолжит работу, и получится ли сходить за продуктами без QR-кода.
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