Стало известно, как больницы и поликлиники в Челябинской области будут работать во время локдауна

У врачей нерабочих дней не будет Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области уточнили порядок работы учреждений здравоохранения с 30 октября по 7 ноября. Этот период в регионе объявлен нерабочими днями, но выходные будут не у всех.

По распоряжению губернатора Алексея Текслера, с 1 по 3 ноября больницы и поликлиники, подчиненные региональному минздраву, будут работать по обычному графику.

С 4 по 7 ноября режим работы для каждой из медицинских организаций будет определят ее руководитель. При этом главврач обязан учитывать необходимость бесперебойной работы медиков в период распространения коронавирса.

Руководители медучреждений, которые не подчиняются минздраву Челябинской области, будут самостоятельно принимать решения о графике работы до 7 ноября.

Напомним, вместе с нерабочими днями в Челябинской области ввели ограничение на посещение ряда общественных заведений. Рассказываем, что будет закрыто, что продолжит работу, и получится ли сходить за продуктами без QR-кода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru