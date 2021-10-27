Деньги на реконструкцию очистных сооружений в Челябинске попросили у Фонда национального благосостояния

Очистные сооружения не справляются со своей задачей. Фото: Росприроднадзор

МУП ««Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» попросило профинансировать реконструкцию очистных сооружений в Челябинске из Фонда национального благосостояния

Челябинское муниципальное предприятие стало одним из первых в стране, подавших заявку на получение льготного целевого займа. Деньги запросили также организации из Чечни и Нижегородской области. Всего из Фонда на возвратной основе собираются выделить российским регионам 150 млрд рублей на модернизацию теплосетей, водопровода и канализации.

Как сообщили в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ, МУП «ПОВВ» надеется получить у государства 1,14 млрд рублей в качестве займа. Всего на обновление очистных сооружений потребуется 1,43 млрд рублей.

Дадут ли предприятию заем, пока не известно: заявку сейчас рассматривают.

Напомним, на тошнотворный запах в районе очистных сооружений челябинцы жалуются уже не первый год. В 2020 году суд оценил ущерб, нанесенный природе из-за неисправности сооружений, в 1,1 млрд рублей и обязал МУП «ПОВВ» обновить оборудование, которое используют для очистки стоков. Работы по модернизации тогда оценили в 6,3 млрд рублей.

Минувшим летом в в Челябинске произошел мощный выброс сероводорода. Причиной стал прорыв канализационного коллектора рядом с очистными сооружениями.

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