Это прорыв: в Челябинске нашли причину выброса сероводорода

После аварии образовалось целое озеро нечистот. Фото: минэкологии Челябинской области

В Минэкологии назвали причин мощного выброса сероводорода, который произошел ночью. Сотрудники ведомства и Центра экологического мониторинга выяснили, что рядом с очистными сооружениями МУП ПОВВ прорвало опорный канализационный коллектор. Из-за аварии окрестности коллектора затопило фекалиями.

— Превышения показателей, возможно, случились из-за накопления загрязняющих веществ в приземном слое в результате действия режима НМУ. А дальше по реке Миасс случилось распространение неприятного запаха, — рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Сейчас рабочие пытаются устранить аварию на коллекторе.

Как подчеркнул замминистра экологии, новая система мониторинга воздуха, запущенная регионом в прошлом году, показала свою эффективную работу и помогла выявить крупную коммунальную аварию.

Ранее активист организации «АнтиСМОГ» рассказал, откуда идет вонь на очистных в Челябинске. Но поставил под сомнение, что ночной выброс сероводорода мог случиться на МУП ПОВВ. После в мэрии заявили, что ЧП на очистных не было.

В прокуратуре проведут проверку после выброса сероводорода в Челябинске. В надзорном ведомстве привлекли экспертов, чтобы выяснить причины происшествия.

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