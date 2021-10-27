Симба и Ева, застрявшие в Саудовской Аравии, продолжили путь из Челябинска в Танзанию

Животные вылетели около 20 часов назад Фото: Кирилл САДЫКОВ

Самолет, на котором везут Симбу и Еву в Танзанию, вылетел из Саудовской Аравии, где застрял на дозаправке.

— Пять часов и будут на месте, — сообщили в Русской медной компании.

Напомним, из-за того, что в Челябинске рейс задержали на три часа, у экипажа закончилось рабочее время и они остались ночевать там. Звери, Карен Даллакян и команда спали прямо в самолете. Но вмешалось еще одно непредвиденное обстоятельство — в Судане, над которым проходит путь в Танзанию, произошел госпереворот.

Животные летят в реабилитационный центр Kilimanjaro Animal C.R.E.W. Из-за бюрократических проволочек подготовка к поездке растянулась на целый год. Накануне прошла торжественная отправка животных. О том, как это было, смотрите в нашем репортаже.

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