Симба и Ева, застрявшие в Саудовской Аравии, продолжили путь из Челябинска в Танзанию

Животные вылетели около 20 часов назад
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Самолет, на котором везут Симбу и Еву в Танзанию, вылетел из Саудовской Аравии, где застрял на дозаправке.
— Пять часов и будут на месте, — сообщили в Русской медной компании.
Напомним, из-за того, что в Челябинске рейс задержали на три часа, у экипажа закончилось рабочее время и они остались ночевать там. Звери, Карен Даллакян и команда спали прямо в самолете. Но вмешалось еще одно непредвиденное обстоятельство — в Судане, над которым проходит путь в Танзанию, произошел госпереворот.
Животные летят в реабилитационный центр Kilimanjaro Animal C.R.E.W. Из-за бюрократических проволочек подготовка к поездке растянулась на целый год. Накануне прошла торжественная отправка животных. О том, как это было, смотрите в нашем репортаже.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru