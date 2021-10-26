Самолет со львом Симбой и леопардом Евой вылетел из Челябинска в Танзанию с большой задержкой

Симба с момента приезда в Челябинск уже возмужал и стал настоящим царем зверей. Фото: Валерий Звонарев, Ирина Фадюшина

По расписанию самолет со львом Симбой и Лепорадом Евой должен был вылететь из аэропорта Челябинска в Танзанию в третьем часу дня. Однако рейс пришлось задержать на продолжительное время. Причиной стало то, что в ходе проверки груза таможне были предоставлены не все документы.

— Разрешительные документы декларантом груза не были предоставлены в полном объеме в Центр электронного декларирования. После того, как декларант предоставил все разрешительные документы, Центр электронного декларирования дал разрешение на выпуск декларируемого груза, — рассказал корреспонденту «комсомолки» пресс-секретарь челябинской таможни Александр Земсков.

Животные улетели на Боинге 737 около пяти часов вечера. На рейсе они будут как настоящие пассажиры: клетки разместят прямо в салоне. Сопровождает животных ветеринар Карен Даллакян, который стал для них папой.

Смотреть видеосюжет Самолет с Евой и Симбой отправляется из Челябинска в Танзанию

Львенок Симба стал известен общественности после того, как представители челябинской зоозащитной организации «Спаси меня» в марте 2020 года забрали измученное больное животное, требующее оперативной хирургической помощи, из Республики Дагестан. Зверь использовался для съемок фотосессий в курортный сезон, а когда он уже был не нужен, то его выбросили на улицу как игрушку. Виновника осудили, но он избежал реального срока в колонии.

Самого львенка в Челябинске прооперировали, вылечили от всех недугов, но выяснилось, что вернуть подросшего зверя в естественную среду обитания, где он мог бы жить по законам прайда, невозможно.

В отличие от льва, леопард Ева абсолютна здорова - к ветеринарам она попала после того, как мать отказалась кормить ее. Так что ученые надеются, что кошка со временем после адаптации сможет жить на воле. Зоозащитниками велись долгие переговоры и поиски страны, которая могла бы принять животных и обеспечить им достойную жизнь. В 2020 году удалось достичь договоренности с Центром спасения, образования и дикой природы Танзании (Kilimanjaro Animal C.R.E.W.). Это место площадью в 144 га расположено на южном склоне горы Килиманджаро — там лечат, реабилитируют и предоставляют приют осиротевшим, раненым и подвергшимся жестокому обращению диким представителям фауны.

Вывезти животных из Челябинска планировали еще в прошлом году, но из-за пандемии и других сложностей вылет пришлось перенести на 2021 год. В истории России и Танзании – это первое сотрудничество по возвращению на родину спасенных диких животных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru