Ирина Гехт поддержала отказ в заселении в студенческие общежития без QR-кода

Ирина Гехт уверена, что вакцинация для проживающих в общежитии необходима Фото: Кирилл САДЫКОВ

Образовательные организации вправе определять условия обучения и заселения в общежития в случае, если студент не хочет прививаться от коронавируса. Об этом рассказали вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт и министр образования и науки региона Александр Кузнецов на брифинге 27 октября.

— В большинстве регионов заселение в студенческое общежитие проходит при наличии QR-кода. Риски понятны, и я эту меру поддерживаю. Это безопасность и здоровье проживающих там людей, — сказала Ирина Гехт. — Что касается формы обучения при отказе от вакцинации, то никаких централизованных решений и рекомендаций не было ни со стороны миннауки, ни со стороны минобра. Но, как вы знаете, часть вузов сами переходят на дистанционное обучение. Например, ВШЭ ушли на дистант до декабря.

Как добавил Александр Кузнецов, он поддерживает решения учебных учреждений по требованиям кодов при заселении и переводе на дистант в случае отказа от вакцинации.

— Мы находимся в сложной пандемической ситуации. И главное сейчас обезопасить образовательные коллективы. Конечно, никто от учебы отстранять и исключать не будет, но форму обучения поменять могут.

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