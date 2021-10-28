В Челябинской области арестовали имущество бывшего губернатора Бориса Дубровского

Счета Бориса Дубровского арестовали
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество бывшего главы региона Бориса Дубровского. Сведения об этом опубликованы в картотеке судебных дел.
Арест наложили в качестве обеспечительной меры по иску конкурсного управляющего обанкротившегося ПО «Монтажник». Управляющий требует признать недействительной сделку, по которой фирма перечислила Борису Дубровскому 73,5 млн рублей. Деньги поступали на счета бывшего губернатора с июля 2019 года по май 2020 года.
ПО «Монтажник» связывают с семьей Бориса Дубровского. Фирма занималась в Челябинске строительством конгресс-холла на берегу реки Миасс. Возведение здания не завершено до сих пор. Сотрудники «Монтажника» в течение нескольких месяцев не получали зарплату, долг перед ними превысил 26 млн рублей. Компания также недоплачивала налоги, к ней были финансовые претензии у партнеров. В прошлом году производственное объединение признали банкротом. Его бывшего руководителя Алексея Павлюка подозревают сразу в нескольких преступлениях. Сейчас экс-директор находится в СИЗО.
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