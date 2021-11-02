Замминистра экологии Виталий Безруков ушел в отставку: «В моей жизни грядут большие изменения»

Фото: Минэко 74. Об экологии официально/t.me

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков покидает свой пост. Об этом сообщил чиновник на своей странице в Facebook.

— В моей жизни грядут большие изменения. У меня появится долгожданный ребенок. Я хочу больше времени проводить со своей семьей и заниматься чем-то более спокойным. Кроме того, мне необходимо восстановить силы и здоровье, — сообщил Виталий Безруков. — Поэтому я попросил Губернатора Челябинской области А. Л. Текслера освободить меня от занимаемой должности по моей инициативе.

При этом он ответил, что рано или поздно в жизни настает момент, когда происходит эмоциональное выгорание. А также сообщил о давлении в свой адрес:

— За это время я периодически сталкивался с угрозами в свой адрес, клеветой и критикой разных «диванных» экспертов, заказными материалов от якобы «активистов», лоббирующих те или иные интересы с целью оказания давления. Но я все равно работал дальше и отстаивал интересы природы и обычных людей.

В завершении он поблагодарил всех за работу. Виталий Безруков отметил, что остается экологом и намерен продолжить работу в этой сфере.

Как сообщала ранее «Комсомолка», этим летом Виталия Безрукова заподозрили в превышении должностных полномочий. Якобы он предупредил предприятие о грядущей проверке. Сам он объяснил, что мероприятие, конечно же, было согласовано, ведь завод — режимный объект. Виталия Безрукова отпустили под обязательство о явке. После допросов чиновник попал в больницу.

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