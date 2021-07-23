«Ночью стало плохо»: замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова госпитализировали после обысков и допроса

Виталий Безруков пожаловался, что в последние дни он не мог ни есть, ни пить. Фото: Ecoche/t.me

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, которого подозревают в превышении должностных полномочий, госпитализирован сегодня ночью. Утром в ведомстве сообщили, что запланированный пресс-тур на озеро Увильды состоится без его участия, поскольку Безруков оказался в больнице, правда пообещали, что он все равно даст комментарий по итогам выезда.

— Сегодня хотел поехать на рейдовое мероприятие с большими проверками баз по нарушениям. К сожалению, не получилось. Мне ночью стало плохо, пришлось вызвать скорую. Я сказал, чтобы проводили без меня, — прокомментировал КП-Челябинск Виталий Безруков. — Сейчас я нахожусь в больнице. Сейчас врачи смотрят, проводят обследования, берут анализы.

Чиновник рассказал, что в этом году ему сделали операцию по шунтированию желудка. Простыми словами, вся еда и вода идут через кишечник.

— В последние дни — может нервы, может еще что-то — обострилось, начало сильно болеть, не мог ни есть, ни пить. Думал, что все пройдет само, но вчера вечером было сильно плохо, — рассказал Виталий Безруков.

Понадобилась помощь врачей и его супруге Диане. Безруковы ждут пополнение, но возникла угроза выкидыша.

ПРЕСС-ТУР БЫЛ СОГЛАСОВАН

О последних событиях, связанных с обысками и уголовным делом, он говорит спокойно, максимально корректно.

— Надеюсь, органы разберутся во всем. Ситуация странная. Не было никаких нарушений: пресс-тур, понятно, что он был согласован, как и любая проверка, когда мы выходим на крупный федеральный объект, мы должны согласовать ее, — отмечает замминистра экологии. — Я понимаю, что идет какое-то информационное давление. Но я не переживаю. Сейчас важно как можно быстрее выйти из больницы и продолжить работать, потому что очень много мероприятий.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Напомним, во вторник, 20 июля, в минэкологии прошли обыски, а самого чиновника Виталия Безрукова увезли на допрос.

— По данным следствия, подозреваемый, зная о рейдовом мероприятии по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров, — рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Виталия Безрукова отпустили под обязательство о явке. На следующий день он вышел на работу.

СПРАВКА КП

Виталию Безрукову 28 лет. Он окончил Челябинский госуниверситет по специальности «Экология и природопользование» сначала бакалавриват (2014), затем магистратуру (2016).

С 2014 по 2018 годы возглавлял Благотворительный экологический фонд «Моя планета», который в том числе собирал жалобы по выбросам. Затем перешел в Минэкологии, где трудился начальником Управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота. В начале 2020 года Безрукова повысили до замминистра экологии Челябинской области.

Во время работы в минэкологии Виталий Безруков оказался в эпицентре скандала: на его столе общественники заметили чучело краснокнижной неясыти. Тогда чиновник объяснил, что чучело редкой птицы вместе с мебелью перешло к нему от предыдущего хозяина кабинета.

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