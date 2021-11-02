В Челябинске планируют продлить работу пункта вакцинации в ДС «Юность»

«Юность» стала популярным местом для вакцинации Фото: Кирилл САДЫКОВ

Минздрав рассматривает возможность продления работы большого пункта вакцинации в ДС Юность. Напомним, изначально планировалось, что он будет функционировать только во время нерабочей недели, то есть до 7 ноября.

— По продлению работы будет принимать решение губернатор. Опыт получился неплохой. Каждый день бываем там, смотрим, чтобы работало быстро и четко, — рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, отвечая на вопрос журналиста КП-Челябинск.

Накануне там привились 1695 человек. Всего с начала работы вакцинировано 4821 человека.

Министр также отметил, что главе региона будут предложены и другие варианты по пунктам вакцинации.

Как сообщала ранее «Комсомолка» на вакцинацию в «Юность» выстраиваются очереди. Также было решено изменить режим работы — пункт вакцинации открывается с 10:00, а не с 12:00, как это было в выходные. Работает он до 20:00. Там работает 20 медицинских бригад.

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