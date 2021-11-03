Пассажиры самолета больше 8 часов не могли улететь из Челябинска в Москву

Половину ночи пассажирам пришлось провести в аэропорту Фото: Андрей АБРАМОВ

Самолет авиакомпании S7, который должен был отправиться в Москву в 19:55 2 ноября, смог вылететь из Челябинска только в 4:25 сегодня, 3 ноября.

Вылет откладывали трижды. Причиной задержки стали погодные условия. На Москву вечером 2 ноября опустился плотный туман. Из-за него перестали работать столичные аэропорты. Задержаны или отменены оказались более 700 рейсов.

Ранее сразу несколько авиарейсов откладывали из-за снегопада в Челябинске. Взлетно-посадочная полоса стала слишком скользкой, а снегоуборочная техника не могла справиться с ее расчисткой.

В челябинский аэропорт после взлета возвращался также самолет «Челябинск-Норильск». У него в воздухе обнаружили серьезную неисправность.

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