Челябинца, застрелившего хаски на глазах у хозяйки, будут судить

Челябинец несколько раз стрелял в собаку. Фото: Иделия&Иджин/youtube.com

В суд передали уголовное дело жителя Челябинска, который летом прошлого года застрелил пса. 42-летнего мужчину обвиняют в уничтожении чужого имущества. Ущерб, причиненный хозяйке породистой собаки, оценили в 25 тыс. рублей Мужчине грозит штраф до 40 тыс. рублей, исправительные работы или лишение свободы сроком до 2 лет.

История с убийством хаски по кличке Арчи вызвала резонанс даже за пределами Челябинской области. Пес загрыз гусят, которых фермер выращивал на продажу. Птица находилась на свободном выпасе рядом с Кременкульским песчаным карьером. Хаски вместе с двумя другими собаками привели туда же владелицы. Происшествие попало на видео. Женщины заметили, что Арчи поймал гусенка и ест его, но не стали мешать питомцу. Владелец птицы, поняв, что произошло, застрелил хаски.

Мнения экспертов и простых челябинцев разделились: одни считают, что фермер был прав, защищая свою собственность, а хозяйка собаки обязана была тщательней следить за животным. Другие уверены, что убийство собаки -неоправданно жестокая реакция.

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