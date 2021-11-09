В Челябинске стартовал суд по делу о взрыве кислорода в больнице

Взрыв в больнице произошел 31 октября 2020 года. Фото: Пожарный надзор по г. Челябинску

В Центральном районном суде Челябинка во вторник, 9 ноября, началось рассмотрение дела о взрыве кислорода в городской больнице №2. На скамье подсудимых находится заместитель главного врача медучреждения Виктор Вяткин. Он обвиняется в халатности, повлекшим ущерб в особо крупном размере (ч.1 ст. 293 УК РФ). Об этом корреспонденту «комсомолки» сообщили в пресс-службе Центрального райсуда.

— Сегодня было зачитано обвинительное заключение. Ущерб оценивается в несколько миллионов рублей. Подсудимый свою вину в произошедшем не признает, — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 31 октября в ковидном госпитале ГКБ №2 взорвалась кислородная будка. Взрыв был настолько мощным, что пострадали ближайшие дома, а также рядом припаркованные автомобили. Всех пациентов пришлось в срочном порядке эвакуировать, 158 человек распределили по другим ковидным госпиталям. Ростехнадзор основной причиной взрыва кислородной станции называл установку дополнительного оборудования при перепрофилировании больницы для пациентов с COVID-19.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru